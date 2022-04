Arthur Aguiar manda recado para Sonia Abrão; veja

Da Redação

Após sair da casa do BBB 22 vencedor, Arthur Aguiar (33) ficou sabendo do apoio que recebeu de Sonia Abrão (58) aqui fora.

Ao lado de Maíra Cardi (38) o ator viu o programa da apresentadora e não deixou de agradecer pelas palavras da jornalista a seu favor.

"Sonia, sem palavras pra você, muito obrigado por tudo pelo apoio pela torcida, pelas palavras, pela comemoração... qualquer momento quero ir aí, assim que for possível pra gente poder se conhecer e te agradecer pessoalmente", disse Arthur.

"Você foi incrível", agradeceu Maíra Cardi também. Logo em seguida, o ex-BBB concordou com o que a apresentadora estava falando no A Tarde é Sua.

"Quero saber de você Sonia, quero saber das pessoas que falaram bem de mim, Xuxa, das outras pessoas não quero saber nada", declarou ele sobre os críticos.

Em sua rede social, Sonia Abrão compartilhou o vídeo do momento. "Taí o vídeo do ARTHUR AGUIAR, o grande vencedor do BBB22, para o nosso A TARDE É SUA! Amei! Valeu, Arthur! Valeu, Maíra! Bora continuar comemorando! Né", escreveu ela. Veja:

