Arthur Aguiar fala pela primeira vez após separação de Maíra Cardi

O campeão do Big Brother Brasil 22 Arthur Aguiar (33) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 07, para falar sobre o término com Maíra Cardi (39).

Após o anúncio do fim do casamento, o artista se pronunciou pela primeira vez. Em seu feed no Instagram, Aguiar compartilhou cliques ao lado da ex-esposa e da filha dos dois, a pequena Sophia, de apenas 3 anos.

"Independente de estarmos juntos ou não no momento, seremos pra sempre uma família. Como eu disse ontem, a última palavra vem de Deus!!", escreveu Arthur Aguiar ao legendar a postagem.

A coach pegou os fãs de surpresa ao anunciar o fim do seu casamento com o ator na quinta-feira, 06. “Fim da nossa caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho melhor para ambos”, disse ela.

Vale lembrar que Arthur recebeu o apoio de Maíra durante todo seu confinamento no BBB 22. Os dois se casaram em 2017, e viveram um relacionamento de idas e vindas e traições.

Arthur Aguiar posta fotos com a família após separação de Maíra Cardi:

