Arthur Aguiar ensina Jade Picon como varrer casa no BBB22

Algo inusitado que aconteceu na tarde desta terça-feira (1º), no Big Brother Brasil 22, está viralizando nas redes sociais. Jade Picon passou por instruções de como varrer uma casa, pois a influenciadora estava tendo dificuldades para limpar a cozinha.

Arthur Aguiar pegou a vassoura e mostrou à Jade como que é feito o trabalho. “Você quer aprender a varrer? Tu tá varrendo aqui, anatomicamente não tem como. É sempre pra fora, vai juntando. Não faz sentido”, explicou Arthur.

Na sequência, Jade começou a dar risada e comemorou a descoberta. “Estou aprendendo tanta coisa”, disse a sister.

O Arthur Aguiar estava ensinando como varrer a casa para a Jade Picon. #BBB22 pic.twitter.com/sKvhAJySrj — Tracklist #BBB22 (@tracklist) February 1, 2022

Milionária



Participante do "Big Brother Brasil 22" mais buscada no Google, Jade Picon é um fenômeno nas redes sociais. Natural de São Paulo, a jovem tem 20 anos, e coleciona quase 15 milhões de seguidores no Instagram, 472 mil no Twitter, 1,4 milhão no Facebook, e 1,97 milhão de inscritos no canal no YouTube.

Rica mesmo antes de virar influencer, Jade é filha de Carlos Picon, empresário do ramo de mármores e granitos. Mas ela ficou conhecida no mundo digital por causa do irmão cinco anos mais velho, Léo Picon, que virou influencer antes dela e chegou a participar do reality show "De férias com o ex", da MTV.

Por aparecer muito nas redes de Léo, Jade acabou formando sua própria audiência. Hoje, divide com milhões de pessoas seu dia a dia em hotéis de luxo e restaurante famosos e dá dicas de beleza e treinos. Com a fama, se aventruou como empresária e, desde 2021, comanda a marca de roupas Jade², além de fazer publicidade principalmente para marcas de beleza.

Jade foi namorada, por três anos, do ator João Guilherme, filho do cantor Leonardo. Ela também já se envolveu com o jogador Neymar.