Arthur Aguiar é criticado por chef de chá revelação e se pronuncia

Após o chá revelação de seu bebê com Jheny Santucci, o ator Arthur Aguiar foi duramente criticado por uma das funcionárias que trabalhou no evento. A chef Gisele Soldeira acusou o ex-BBB de ser arrogante e expôs sua opinião sobre a postura dele. Incomodado, ele também se pronunciou e rebateu a profissional.

A cozinheira então contou sua versão do episódio ocorrido no último final de semana. "E pra falar pra vocês um pouquinho sobre o evento de ontem, que deram alguns chabus aí né, por parte de uma celebridade que nem é tão celebridade assim ao meu ponto de vista. Uma pessoa... Não gostei da pessoa, achei ele arrogante né? Arthur Aguiar. Tanta gente que deixou as suas famílias, tantos fornecedores que deixaram as duas famílias, para ir lá montar um evento para o bonito. E ele foi extremamente arrogante, eu não sei nem o adjetivo certo que usar. Da maneira como ele tratou as meninas da organização", falou ela.

Gisele então continuou relatando: "Eu me senti na obrigação de estar aqui falando, né? Porque o que eu combinei com as meninas, eu entreguei e muito bem entregue ao meu ponto de vista. (...) Só que o cara foi extremamente horrível com os fornecedores. Eu imagino que ele estava esperando outra coisa, né? Um outro fornecedor lá pra tá fazendo o evento dele, mas assim tinha que ter um pouquinho de sensibilidade, o mínimo de sensibilidade. O que ele fez ontem não se faz com ninguém, tá? Não quis tirar foto com ele, não quero mais nem saber dele nada, porque ele foi horrível".

A chef contou que optou por não repor mais a mesa ao perceber o clima. "Uma put* falta de consideração do cara. Eu tô put* da vida (...) Para vocês terem uma ideia, o clima era tão pesado e o cara era tão pesado, que não estourou [os fogos de artifício]. O que era lindo e maravilhoso estourou depois. Então assim gente, é energia. É pura energia", comentou.

