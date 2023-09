Arthur Aguiar anuncia que será pai pela segunda vez; veja vídeo

Arthur Aguiar vai ser pai pela segunda vez. O ex-BBB revelou nesta sexta-feira (15), em suas redes sociais que a namorada, Jheny Santucci, está grávida.

“Foi muito difícil esperar até agora para poder dividir isso com vocês. A gente queria esperar fazer todos os exames, ter certeza que estava tudo bem pra poder anunciar. Nosso bebê já está com 20 semanas! A gente está MUITO FELIZ em saber que já, já estaremos com um pedacinho de nós em nossos braços”, postou ele no Instagram.

Arthur já é pai de Sophia, de 4 anos, fruto do seu relacionamento com Maíra Cardi. Eles oficializaram o término em outubro de 2022 e, em julho deste ano, a Justiça de São Paulo anulou o casamento da coach com o ex-BBB.

Atualmente, o Arthur está em um relacionamento com Jheny Santucci. De acordo com o Extra, o cantor e a empresária de 23 anos estão juntos desde junho deste ano.

