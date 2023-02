Arlindo Cruz emociona ao desfilar na Sapucaí; veja o estado de saúde

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Arlindo Cruz, 64 anos

Arlindo Cruz causou grande emoção na noite deste domingo (19), após desfilar na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, com a Império Serrano, a escola de samba do seu coração. O cantor é o grande homenageado da escola, que foi a primeira a desfilar no Grupo Especial, e saiu como destaque no último carro alegórico.

continua após publicidade .

Para estar presente, Arlindo, que está com 64 anos, precisou de uma estrutura especial e atendimento médico especializado durante todo o desfile. Isso porque a participação do sambista estava condicionada às suas condições de saúde, por causa do acidente vascular cerebral (AVC) que sofreu em 2017 e deixou várias sequelas

LEIA MAIS: Luísa Sonza beija 'Boca Rosa' durante show e surpreende público; vídeo

continua após publicidade .

O samba tocado para homenagear o cantor foi composto por Moacyr Luz, Pedro Terra, Bruno Souza e Leandro Almeida. De acordo com eles, a música sintetiza "a alma do subúrbio carioca, tão cantada brilhantemente por Arlindo".





Qual o estado de saúde de Arlindo?

Após o AVC em 2017, o cantor iniciou um tratamento com óleo de cannabis, para minimizar as sequelas trazidas pelo AVC. Babi Cruz, esposa de Arlindo, comentou em seu Instagram que o tratamento tem surtido efeito, apresentando melhoras tanto físicas quanto cognitivas.

continua após publicidade .

"O tratamento já vem mostrando resultados significativos em aspectos físicos e cognitivos. Esse é só o início, poeta. Estamos muito esperançosos", afirmou.





Vida "desregrada" e dependência química

Em entrevista ao Brito Podcast, Babi comentou que o marido levava uma vida "desregrada" antes do problema de saúde. Drogas, bebidas e comida em excesso estiveram sempre presentes na vida do cantor.

continua após publicidade .

Segundo ela, Arlindo nunca teve hábitos saudáveis e era um "bon vivant". "[Ele era] de comer muito, de beber, de não ter hora, de drogas", ressaltou no podcast.

Desde cedo, ele sofreu com a dependência química. Babi contou que o artista conheceu as drogas quando ainda estava na escola. "A droga chegou muito cedo à vida do Arlindo, na escola. Cuidado, vocês que estão me ouvindo, prestem atenção com seus filhos na escola, que a droga não está no samba só, não. A droga está nas melhores escolas", alertou na entrevista.

Fonte: Informações UOL.

Siga o TNOnline no Google News