Da Redação

Áries: Aja rápido nos negócios e usufrua do sucesso

Quem nasceu hoje

É uma pessoa muito aplicada, e sabe que as oportunidades não devem ser perdidas. Gosta dos desafios, e não teme nenhum tipo de trabalho. Ao iniciar um projeto, só para ao alcançar os objetivos. Corajoso, intenso e visionário.

Alerta

Os capricornianos acordam no alerta e a rotina será imprescindível durante este período. Não mude o andamento do seu trabalho. Cuidados para não comprometer seu orçamento com gastos em supérfluos. Não fique distante do seu par afetivo.

Áries – O astral positivo abre perspectivas para atividades ligadas ao comércio, viagens, setor de beleza e âmbito esportivo. Aja rápido nos negócios e usufrua do sucesso. C. 183 M. 2793

Touro – Dia que estará preocupado com a família, mas conseguirá acertar os problemas domésticos. Redobre a atenção com sua saúde, se alimente com equilíbrio. Momentos deliciosos com o seu amor. C. 212 M. 3340

Gêmeos – O astral continua em alta para resolver os assuntos sobre sociedade ou parceria. Organize o setor financeiro. Pode contar com Câncer e Sagitário. Positivo para reatar com seu amor. C. 800 M. 4654

Câncer – Fase que seu magnetismo em alta passa boa energia a todos. Aproveite sua facilidade de expressão e tenha uma conversa franca com a sua família. Amor ideal. C. 957 M. 0819

Leão – Você esta passando por uma fase que vê oportunidades de mudar e melhorar seus negócios e trabalho. Mais uns dias e terá respostas positivas das investidas profissionais. Satisfação em família. C. 628 M. 9485

Virgem – Um excelente dia para organizar seu trabalho e ganhos. Cada dia que passa as energias se renovam e com isso melhora até a saúde. Transformação de conceitos deve repercutir no amor. C. 071 M. 6526

Libra – A fase atual pede que organize seus próximos passos que serão bem difíceis. A instabilidade emocional pode afetar seu emprego e negócios. Não conte com sócios, chefes ou família. Amor desligado. C. 616 M. 9221

Escorpião – Seu dia será bem produtivo, conseguirá resolver os problemas domésticos. Pode participar de atividades com a família, pensar em novos trabalhos e sair para compras para o lar. Amor envolvente. C. 039 M. 1752

Sagitário – Você esta livre do alerta e tem um período tranquilo. Sua preocupação com o trabalho, família e setor financeiro deixam de existir. Aceite colaboração de Aquário e Leão. C. 582 M. 7637

Capricórnio – Dia de alerta, o ideal é evitar qualquer tipo de mudança nos negócios e trabalho. Não conte com a família, que estará distante. Não se arrisque em novos gastos. Amor com ciúmes. C. 744 M. 4068

Aquário – Excelente fase, você recebe apoio na sua profissão. É hora de se tornar mais popular. Resolva problemas familiares. Nativos de Gêmeos e Leão estão do seu lado. Amor feliz. C. 460 M. 5106

Peixes – A sua realização profissional e financeira é uma coisa certa. A família esta bem com você. Vá em busca de novos horizontes nos negócios. A pessoa amada esta mais apaixonada. C. 395 M. 8973