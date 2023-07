Ariana Grande termina o relacionamento com Dalton Gomez

A cantora Ariana Grande está solteira novamente! De acordo com informações, o casamento dela com o corretor de imóveis de luxo Dalton Gomez chegou ao fim. Fontes divulgaram que eles se separaram no início do ano e mantiveram o término em sigilo nos últimos meses.

Ariana já foi vista sem a aliança de casamento no último final de semana ao prestigiar um torneio de tênis na Inglaterra, mas ainda não se pronunciou sobre a separação.

Esta não foi a primeira vez que ela apareceu sem a aliança. Em agosto de 2022, Ariana Grande também foi flagrada sem a aliança, mas explicou o motivo pouco depois. Ela disse que estava sem o anel porque o mandou para ser limpo em uma joalheria e isso não representava um divórcio na época.

Ariana e Dalton estavam juntos há mais de três anos, sendo que se casaram há dois anos. O casamento aconteceu em uma cerimônia intimista em Montecito, na Califórnia, com a presença de apenas 20 convidados no ano de 2021. Eles tinham ficado noivos apenas 11 meses após o início do namoro.

Com informações: Revista Caras

