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Ariana Grande e Ethan Slater terminam namoro de três anos

Separação amigável aconteceu há alguns meses, mas o ex-casal mantém a amizade

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.06.2026, 10:29:42 Editado em 09.06.2026, 10:29:36
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Ariana Grande e Ethan Slater terminam namoro de três anos
Autor O ator Ethan Slater foi colega de elenco de Ariana no filme "Wicked" - Foto: Reprodução/Ariana Grande/Ethan Slater/Instagram

A cantora e atriz norte-americana Ariana Grande e o ator Ethan Slater terminaram o namoro após três anos de relacionamento. De acordo com informações divulgadas pela revista People, a separação do casal ocorreu em segredo há vários meses e de forma totalmente amigável.

Fontes ligadas aos artistas afirmaram que ambos dedicaram bastante tempo e consideração antes de decidir seguir caminhos separados, mas mantêm uma relação de forte apoio mútuo e continuam grandes amigos. O romance começou nos bastidores das gravações do filme "Wicked", no qual contracenaram juntos interpretando os personagens Glinda e Boq.

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O namoro teve início em julho de 2023, foi assumido publicamente em novembro de 2024 e, durante o período juntos, Ariana chegou a elogiar publicamente o parceiro, destacando sua personalidade e sua atuação profissional.

- leia mais: Richarlison rebate crítica sobre o nome do filho: "Não vai precisar trabalhar"

O anúncio do término coincide com um momento histórico e de grande ascensão na trajetória profissional da estrela pop. Ariana iniciou o mês de junho de 2026 consolidando-se como uma força imparável no cenário musical e quebrando recordes de alcance global. A artista deu a largada na "The Eternal Sunshine Tour", sua primeira turnê desde 2019, com um show esgotado na Oakland Arena, na Califórnia.

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O novo espetáculo adota um formato inovador de residência concentrado em grandes arenas de dez cidades globais, incluindo datas concorridas na O2 Arena, em Londres. Para surpreender o público, o repertório já conta com o novo single "hate that i made you love me", que serve de prévia para "Petals", seu oitavo álbum de estúdio prometido para o final de julho.

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O desempenho comercial da cantora atinge patamares sem precedentes na indústria da música. Ariana Grande alcançou recentemente a marca histórica absoluta de 126,8 milhões de ouvintes mensais no Spotify, tornando-se a mulher mais ouvida na história da plataforma digital de streaming e superando nomes expressivos como Taylor Swift e Justin Bieber.

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Além do sucesso nas plataformas digitais, a cantora igualou feitos históricos de lendas da música como Whitney Houston ao emplacar oito álbuns simultaneamente na prestigiada parada de sucessos da Billboard 200.

O sucesso atual contrasta com o início desafiador de sua carreira, período no qual surgiu uma de suas principais marcas registradas visuais. O famoso penteado com rabo de cavalo alto, adotado pela cantora, surgiu por uma necessidade capilar e não por mera escolha estética.

Na juventude, ao interpretar a personagem Cat Valentine nas séries "Victorious" e "Sam & Cat", da Nickelodeon, Ariana precisava descolorir e tingir os fios de vermelho intenso a cada duas semanas.

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O processo químico agressivo danificou gravemente seu cabelo natural, fazendo com que o rabo de cavalo fixo fosse utilizado para esconder as falhas e os apliques enquanto os fios saudáveis cresciam novamente nos bastidores, transformando-se posteriormente em sua identidade visual mais copiada mundialmente.

Apesar do momento vitorioso na música com os shows e o anúncio do próximo disco, Ariana Grande planeja uma mudança significativa de rumo após o encerramento desta turnê de 2026. A artista revelou em entrevistas recentes que pretende fazer uma pausa prolongada no mercado fonográfico para se dedicar intensamente ao teatro musical e à atuação no cinema.

Consagrada no papel de Glinda no universo cinematográfico de "Wicked" — atuação que lhe rendeu indicações consecutivas ao Globo de Ouro —, a atriz já está confirmada no elenco de grandes produções futuras, como o filme "Entrando Numa Fria 4", uma participação na série de suspense "American Horror Story" e a dublagem de uma nova animação musical baseada na obra de Dr. Seuss.

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