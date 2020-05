Na tarde da última quarta-feira (29), no canal de notícias CNN Brasil, durante a exibição de uma entrevista do presidente Jair Bolsonaro, a apresentadora Elisa Vignochi Veeck apareceu fazendo um gesto de “coração” com as mãos. As informações são do colunista Mauricio Stycer, do UOL.





Assista ao vídeo do momento:

E o coraçãozinho que vazou na CNN mais cedo? Alguém viu? pic.twitter.com/DAW8uL15Rw — GugaNoblat (@GugaNoblat) April 30, 2020