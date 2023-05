Apresentador Raul Gil é internado para passar por cirurgia, em SP

O apresentador Raul Gil, de 85 anos, deu entrada no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, na segunda-feira (29). De acordo com as informações do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), emissora onde o artista trabalha, ele foi submetido a um procedimento cirúrgico na próstata na manhã de terça-feira (30).

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Boletim diz que Sidney Magal está com pequeno sangramento no cérebro

Ainda conforme o SBT, a cirurgia a qual Raul Gil foi submetido se chama hiperplasia de próstata, mais conhecida como raspagem da próstata. "O apresentador Raul Gil foi internado no Hospital Albert Einstein na segunda-feira (29) para a realização de uma hiperplasia de próstata, também conhecida como raspagem da próstata. O procedimento foi um sucesso e ele está se recuperando bem, com possibilidade de alta ainda hoje", afirmou o canal através de uma nota.

Siga o TNOnline no Google News