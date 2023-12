Apresentador Ratinho mostra visual após transplante capilar; veja

O apresentador Carlos Massa, o Ratinho, surgiu bem diferente em seu perfil no Instagram na tarde deste sábado (23). De férias da televisão até meados de janeiro, quando voltará a fazer programas ao vivo, o famoso resolveu fazer um implante capilar. O mesmo procedimento foi feito pelo filho do apresentador, o governador do Paraná, Ratinho Junior. Assista o vídeo no fim do texto.

Ratinho mostrou que está sem cabelos, após passar pelo procedimento que utiliza a técnica com microagulhas nas regiões onde há a ausência de folículos capilares. O implante está em alta e caiu nas graças de muitos famosos, como Bruno Belutti, da dupla com Marcos, Bruno Gagliasso, Malvino Salvador, Sérgio Guizé, Paulinho Vilhena, Lucas Lucco, Geraldo Luís e Léo Santana.

No vídeo publicado em sua conta, o apresentador surge ao lado de Ratinho Júnior que parece estar dando o "acabamento final" no novo visual do pai famoso. O clássico bigode, porém, segue firme e forte. "É o que me deixa mais feliz, o cuidado que meu filho Governador do Paraná Ratinho Júnior tem por mim. Te amo, meu filho", legendou o artista.

A publicação recebeu mais de 128 mil curtidas em pouco mais de quatro horas e muitos comentários bem-humorados. "Ainda bem que tiram você da cadeia", escreveu Celso Portiolli. "Jurava que era o Mano Brown", acrescentou Lucas Barcelos.

"É o Ronaldo na Copa de 2022", seguiu Jamal Santos. "Vai ficar cabelo, bonitão e nem precisou passar pelo Fofocalizando", emendou Tom Cavalcante.

Com informações de Na Telinha e Notícias da Tv.

