Apresentador leva 'patada' de atleta durante entrevista

O apresentador Ivan Moré cometeu uma verdadeira gafe durante a apresentação de seu programa. O ex-Globo levou uma invertida da tetracampeã mundial de skate, Karen Jonz, e chegou a perder a fala.

Ao apresentar a atleta, o apresentador se referiu a Karen como “esposa de Lucas”, vocalista da banda Fresno.

“Você já é de um núcleo conhecido porque é casada com o Lucas, vocalista do Fresno”, começou Ivan. Karen, no entanto, corta o jornalista e diz: “Não sou conhecida por ser casada com Lucas – sou conhecida por ser tetracampeã mundial e ser a primeira mulher a vencer o X Games”.

Karen foi contratada pelo SportTV para falar sobre a modalidade de skate nas Olímpiadas de Tóquio. A tetracampeã mundial vem sendo sucesso nas redes sociais por seu jeito despojado nas transmissões, e afirmou que levou uma “bronca” por seus comentários inusitados. Veja:

Gosto dessa ordem. Que não muda o fato dele ser a pessoa mais incrível e a banda ótima. https://t.co/LEKUohwFv1 — Karenjonz (@karenjonz) July 28, 2021

