Apresentador Faustão é internado às pressas em São Paulo

O apresentador Fausto Silva foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, nesta quarta-feira (20).

Faustão passou por um transplante de coração no dia 27 de agosto e, de acordo com o site Notícias da TV, o estado de saúde do comunicador é delicado.

A internação acontece devido a problemas pós-operatórios que estão relacionados à quantidade de potássio no organismo.

O Hospital Albert Einstein ainda não divulgou mais informações sobre o assunto.

