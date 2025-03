Apresentador Carlos Alberto de Nóbrega é internado em São Paulo

continua após publicidade

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, de 88 anos, está internado na unidade de terapia semi-intensiva do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ser diagnosticado com uma virose e permanecerá sob cuidados médicos até que se recupere completamente.

Com isso, o SBT cancelou as gravações do programa A Praça É Nossa desta semana, incluindo uma que aconteceria nesta quinta-feira, 27. A expectativa é que o humorista receba alta entre sexta-feira, 28, e sábado, 01. As informações foram divulgadas pelo colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias.

Na noite desta terça-feira, 26, a esposa do humorista, a médica Renata Domingues, compartilhou um print de uma videochamada que fez com o companheiro. "Boa noite com saudades", escreveu ela na legenda.

Foto por Reprodução Esposa do humorista, a médica Renata Domingues, compartilhou um print de uma videochamada

Fonte: Revista Caras.

