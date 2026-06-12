Apresentador brasileiro é dono de mansão de 5 mil m² com sete andares; saiba quem

Conhecido por sua longa trajetória na televisão e no jornalismo esportivo, Milton Neves vive em uma mansão que impressiona pelas dimensões e pela estrutura. Localizada na Grande São Paulo, a residência possui cerca de 5 mil metros quadrados distribuídos em sete andares e reúne diversos ambientes voltados ao lazer e ao conforto.

📰LEIA MAIS: Virginia Fonseca exibe figurino temático para a Copa nos EUA e Vini Jr. reage

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A propriedade ganhou destaque ao ser apresentada pelo comunicador durante uma entrevista concedida à apresentadora Cátia Fonseca, no programa Melhor da Tarde, em 2023. Na ocasião, ele mostrou detalhes dos espaços que compõem o imóvel e revelou algumas curiosidades sobre a história da casa.





Foto: Reproduçao Foto: Reproduçao

Estrutura reúne lazer e conforto

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre os principais destaques da mansão está a ampla área de lazer. O espaço conta com piscina, campo de futebol, churrasqueira, área gourmet com pergolado e uma lareira a céu aberto, ideal para receber amigos e familiares.

A propriedade também possui uma quadra de squash instalada em um andar inteiro da residência. Outro ambiente que chama atenção é o sótão, que ocupa um pavimento completo e amplia ainda mais a grandiosidade do imóvel.

A entrada principal fica no terceiro andar, onde estão localizadas a cozinha e uma ampla sala de convivência equipada com bar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Adegas e paixão pelo vinho

Um dos espaços mais comentados da residência são as duas adegas. Durante a entrevista, Milton revelou seu apreço pela bebida, embora tenha admitido que também valoriza a beleza estética do ambiente. “Eu gosto de vinho, mas acho bonito”, afirmou ao mostrar parte da coleção armazenada na casa.

Os ambientes seguem uma proposta acolhedora e sofisticada, combinando áreas de convivência amplas com espaços dedicados ao entretenimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Casa despertou interesse de famosos

Durante o bate-papo, o apresentador também contou que a propriedade já chamou atenção de outros nomes conhecidos do público brasileiro. Segundo ele, antes da aquisição, o imóvel despertou o interesse de personalidades como Silvio Santos e do ex-jogador Rivaldo.

Trajetória de Milton Neves

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Milton Neves nasceu em Muzambinho, no interior de Minas Gerais, e iniciou sua trajetória profissional ainda jovem, trabalhando em emissoras de rádio do estado. Com talento para a comunicação e grande paixão pelo futebol, rapidamente conquistou espaço no jornalismo esportivo.

Nas décadas seguintes, consolidou seu nome em importantes veículos de comunicação do país. Passou por rádios de grande audiência e ganhou projeção nacional na televisão, tornando-se uma das vozes mais conhecidas da cobertura esportiva brasileira.

Ao longo da carreira, trabalhou em emissoras como a Bandeirantes, Record e RedeTV!, comandando programas voltados ao futebol e à análise esportiva. Seu estilo irreverente, marcado pelo bom humor e pela proximidade com atletas, dirigentes e personalidades do esporte, ajudou a construir uma identidade própria no jornalismo esportivo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Informações: Revista Caras

📲Clique aqui para entrar no nosso canal do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

