Aprenda a fazer um delicioso pudim de panetone

Pudim de panetone

Pudim de panetone

Ingredientes

Calda

170 grama (s) de açúcar

(1 xícara e 1/2 de chá) 80 mililitro (ml) de água (3/4 de xícara de chá)

Pudim

4 ovos

1 xícara(s) de chá de leite (240 mililitros)

1 lata de leite condensado

1 colher(es) de chá de essência de panetone (opcional)

1/2 xícara(s) de chá de frutas cristalizadas (opcional)

200 grama(s) de panetone picado

Modo de preparo

Calda

Em uma panela, coloque o açúcar e deixe em fogo alto, mexendo sempre. Quando começar a derreter, abaixe um pouco o fogo e espere desmanchar todos os torrões de açúcar.

Assim que atingir uma coloração amarelada, acrescente a água aos poucos. Se torrões se formarem novamente, mexa até dissolver. Despeje a calda em uma forma de pudim.

Pudim

No liquidificador, bata os ovos, o leite, o leite condensado e a essência de panetone. Reserve.

Coloque metade dos pedaços de panetone no fundo da forma. Por cima, acomode metade das frutas cristalizadas e verta metade do líquido do pudim. Na sequência, coloque o restante do panetone, das frutas e complete com o pudim.

Se necessário, afunde com uma colher os pedaços de panetone que subiram. Cubra com papel alumínio e leve, em banho-maria, ao forno pré-aquecido a 200 graus. Asse por 1 hora e 20 minutos. Depois, deixe a forma de pudim esfriar em temperatura ambiente.

Quando isso acontecer, leve à geladeira até que fique geladinho. Na hora de desenformar, passe o fundo da forma de pudim na chama de fogo baixo por dois minutos. Isso fará com que o caramelo derreta e seu pudim solte mais facilmente

Receita por: Natália Palmegiano, do Cook n' Enjoy