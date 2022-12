Após viralizar com transmissão da Copa, Casimiro se casa no RJ

Da Redação

Casimiro e Anna estão juntos há aproximadamente 10 anos

A segunda-feira (19) foi um dia muito especial para o jornalista e streamer Casimiro Miguel e sua companheira Anna Beatriz Lima, já que eles se casaram nessa data. Na realidade, o matrimônio deveria ter ocorrido no último mês, mas o casal precisou adiar a cerimônia pois contraiu Covid-19.

O casal firmou a relação em uma igreja no Rio de Janeiro, que é onde moram. Diversas imagens da cerimônia viralizaram nas redes sociais e os noivos estavam entre os assuntos mais comentados no Twitter.

Em um post feito na rede social, Casimiro escreveu a seguinte frase: "Eu casei". A publicação reúne 326 mil curtidas, além de diversos comentários de internautas que o parabenizam.

eu casei — caze (@Casimiro) December 19, 2022

Pedro Certezas, que é amigo de Casimiro e padrinho do casamento, brincou nas redes sociais pouco antes da cerimônia: "Hoje é o casamento do Cazé e da Anna, eu sou padrinho, e o que eu não sabia dar nota em gravata até hoje é sacanagem, (...) mas deu certo", brincou.



Covid

O casamento de Casimiro e Anna, que estão juntos há cerca de 10 anos, aconteceria em novembro, porém, o jornalista contraiu Covid-19, impossibilitando que a cerimônia acontecesse. Na ocasião, o streamer brincou que havia terminado o relacionamento com Anna.

"Estou passando aqui para fazer um comunicado não muito feliz. Meu casamento que seria agora, no dia 19, sábado, não vai acontecer. Infelizmente eu e a Anna Beatriz terminamos", iniciou, zoando a noiva.



"O meu casamento, que seria agora dia 19 [de novembro], não vai acontecer. Ontem eu testei positivo pra covid e uma decisão nossa, que foi muito doída, mas foi melhor pra todo mundo, pra saúde dos convidados ... a gente decidiu adiar esse casamento provavelmente para o mês que vem. É melhor que eu avise por aqui do que saia em algum site antes, com alguma matéria caça-cliques", seguiu Casimiro, quando adiou a festa em novembro.

Sucesso durante a Copa do Mundo

O streamer virou "febre" no Brasil durante a Copa do Mundo do Catar, já que transmitiu todos os jogos da competição em seu canal do YouTube, o CazéTV, de forma gratuita.

Casimiro alcançou números impressionantes de visualizações simultâneas na plataforma e isso fez com que ele arrecadasse recursos. Nos últimos 28 dias, o canal no YouTube faturou U$ 160 mil (aproximadamente R$ 832 mil). Em novembro, o conta obteve 210 milhões de visualizações, por conta da Copa do Mundo 2022.

No entanto, conforme o site TecMundo, o calor não inclui encargos tributários ou taxas cobradas pelo YouTube.

Com informações do UOL.

