Após vídeo censurado, Luísa Sonza publica em site 'pornô'

Na noite desta quinta-feira (5), Luísa Sonza reclamou que um vídeo da canção “Mulher do Ano” havia sido censurado e retirado do ar no YouTube.

Revoltada, a cantora comparou o caso com as bobagens que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fala na plataforma, e que não são censuradas, e falou que subiria o vídeo em um site de vídeos pornográficos até que a situação seja resolvida.

“Acabaram de censurar e bloquear o lyric de ‘Mulher do Ano’ no YouTube. Censurar o Bolsonaro que só fala bosta ninguém faz. Vou subir essa porra no xvideos até isso se resolver”, escreveu a cantora.

O vídeo postado no YouTube na tarde desta quinta, ficou menos de cinco horas no ar. A cantora publicou o clipe em que aparece em cenas quentes ao lado do seu namorado, o cantor Vitão, em um site de pornografia.

