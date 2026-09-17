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Após um ano de namoro, Virginia Fonseca ganha aliança de compromisso de Vini Jr.

Anúncio pegou seguidores de surpresa, e alguns fãs chegaram a especular um noivado

Escrito por Da Redação
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Após um ano de namoro, Virginia Fonseca ganha aliança de compromisso de Vini Jr.
Autor Foto: Reprodução/ Redes Sociais

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu seus seguidores nesta quinta-feira (17) ao anunciar que ganhou uma aliança de compromisso do namorado, o jogador de futebol Vini Jr. Em uma publicação no Instagram, ela compartilhou uma fotografia em que o casal exibe as novas joias para celebrar a marca de um ano de relacionamento.

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Na postagem, Virginia brincou com a novidade escrevendo na legenda que a aliança finalmente havia chegado após um ano de namoro, embalando o anúncio com a música "We Are the Champions", da banda Queen. A atualização movimentou as redes sociais e rendeu diversas reações dos fãs. Enquanto parte dos admiradores utilizou o espaço para desejar felicidades à nova fase do casal, outros confessaram nos comentários que chegaram a confundir os anéis de compromisso com um pedido oficial de casamento.

A troca de alianças consolida a união que foi retomada durante o período da Copa do Mundo, quando os dois voltaram a se relacionar após cerca de dois meses separados. Apesar de o público já desconfiar da volta devido a trocas de mensagens na internet e à presença da influenciadora na mansão alugada pelo atleta, a reconciliação só foi assumida publicamente no dia 20 de junho, durante a inauguração de uma academia em Goiânia.

Desde que reataram, Virginia tem dividido sua rotina entre a capital goiana e a cidade de Madri, na Espanha, onde se hospeda na residência do jogador e convive com os amigos dele. O casal também mantém o hábito de compartilhar frequentemente momentos juntos e declarações de afeto, mantendo os fãs atualizados sobre o dia a dia do relacionamento.

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