Após término, sexualidade de Ana Castela é colocada a jogo: 'Gosta?'

Os cantores Ana Castela e Gustavo Mioto anunciaram o término do namoro nessa segunda-feira (25). Após isso, muitos fãs da sertaneja criaram expectativa para que ela assumisse um romance lésbico.

"O vale está todo de braços abertos para você, Ana Castela", escreveu uma usuária do Twitter ao descobrir que a famosa estava solteira. "Ana Castela terminou? Agora é a parte que ela se assume pro Vale?", questionou uma outra.

"Minha teoria é de que o Gustavo Mioto descobriu que a Ana Castela é do Vale e terminou", teorizou uma internauta. Com o assunto se espalhando pelas redes sociais, até mesmo no TikTok algumas pessoas produziram vídeos falando sobre o assunto.

Em um deles, uma fã da cantora é direta e questiona: "Eu preciso te fazer uma pergunta. Eu vi que agora você talvez você possa responder, infelizmente, que você fique bem. Mas assim, amiga, é ou não é? Dá pra gente pensar umas besteiras ou não dá assim, entendeu o que eu estou falando? Eu não sei. Gosta ou não gosta? Essa pergunta é boa, acho que você vai entender agora", disse a jovem identificada como Calistah na plataforma.

A pergunta da fã foi respondida horas depois por Ana Castela. Inclusive, isso causou surpresa nos internautas, que jamais esperariam uma resposta da artista.

A cantora negou pertencer ao 'Vale'. "Não sou", escreveu a famosa de 19 anos, com direito a alguns emojis chorando e rindo. Mesmo surpresos com a resposta da cantora, muita gente seguiu lamentando não ter a oportunidade de um dia ficar com a artista.

Foto por Reprodução A cantora surpreendeu ao responder os fãs

Com informações da Revista Quem.

