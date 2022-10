Após término com Jojo, Lucas grava vídeo de desculpas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O militar afirmou que repensou sua atitude depois de conversar com a esposa

Neste domingo (9), Lucas Souza se retratou publicamente após anunciar o fim do casamento com Jojo Todynho, neste sábado (8/10), por meio de seu Instagram. O militar afirmou que repensou sua atitude depois de conversar com a esposa. A cantora foi pega de surpresa com a divulgação repentina do término, uma vez que não havia sido alertada da separação.

continua após publicidade .

“Fala, pessoal. Passando aqui para falar pra vocês, para avisar a vocês, que tá tudo bem, tá tudo bem entre mim e Jojo também, a gente já conversou, tá tudo certo. Gostaria de pedir desculpas pra ela, me retratar publicamente. Gostaria de pedir desculpas pela postura imediatista, sem pensar, que eu tive ontem”, retratou-se por meio de seus stories.

-LEIA MAIS: "Estou triste", desabafa Jojo Todynho após fim do casamento

continua após publicidade .

Ele também deixou claro que não deveria ter se exposto nas redes sociais e que foi tomado pela emoção após uma briga: “Errei, tive uma atitude sem pensar, não deveria ter exposto isso na internet, peço respeito e desculpa a todos. Sabe aquele negócio quando você tem uma atitude raivosa? Eu sou assim, uma pessoa aparentemente calma, mas nem tanto”.

Jogada de marketing?

Na manhã de sábado (8), Lucas Souza publicou dois stories que davam a entender que a separação do casal era apenas uma jogada de marketing. No entanto, minutos antes de pedir desculpas, as postagens foram excluídas.

Na retratação, o marido de Jojo Todynho deixou claro que o acontecimento de ontem não foi uma jogada de marketing: “Não foi marketing, só foi uma atitude sem pensar decorrente de uma situação, peço desculpa a todos”.

As informações são do site Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News