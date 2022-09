Após suspeita de término, Paolla Oliveira publica foto e indireta

Da Redação

A atriz Paolla Oliveira publicou, na tarde desta terça-feira (27), fotos com o cantor Diogo Nogueira e rebateu rumores que os dois teriam terminado. "Que pena que a felicidade de um relacionamento pra muita gente é baseada na quantidade de posts e na presença on-line. Que maravilha que pra gente não é. Nosso relacionamento é real e NOSSO. Essas fotos aqui são porque eu já queria postar mesmo, mas pra quem precisa delas por qualquer motivo, estão aí. 😉Good vibes ✌🏻", escreveu no instagram.

O sambista Diogo Nogueira está namorando a atriz Paolla Oliveira desde julho do ano passado. A especulação de que eles teriam terminado surgiu nesta segunda. Alguns internautas chamaram a atenção pela falta de fotos do casal. A última publicação de Diogo com a namorada foi no dia 20 de agosto, enquanto ela postou um registro com o amado no dia 23 do mesmo mês.

Diogo também comentou na publicação da namorada: "Amor verdadeiro REAL e NOSSO!! AMO TU ❤️😍❤️" Veja:

