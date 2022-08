Após suposta traição, Neymar já teria um novo affair; entenda

Da Redação

Neymar e Bruna estavam juntos desde agosto do ano passado

O nome de Neymar está novamente nos holofotes e, como de costume, não é por causa da sua performance nos jogos de futebol. De acordo com o jornal Extra, o jogador não estaria mais em um relacionamento com Bruna Biancardi. O casal estava junto desde agosto do ano passado.

Rumores que rondavam a internet apontavam para um rompimento entre Neymar Junior e Bruna, já que os artistas não estavam mais sendo vistos juntos em público. O Extra confirmou essa informação ao revelar uma traição do jogador.

Conforme o veículo, a suposta traição teria ocorrido em uma festa julina promovida pelo próprio Neymar no dia 24 de julho, em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. No evento, o casal até posou juntos para foto com looks combinando. A influenciadora teria descoberto a "pulada de cerca" alguns dias após o acontecido.

Bruna teria descoberto sobre a traição depois que o casal participou da entrega de um prêmio no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, em 28 de julho. Quando os dois retornaram à mansão do jogador, a crise começou. “Ela descobriu que ele havia ficado com uma menina e terminou lá mesmo. Foi um auê. Bruna pegou as coisas dela e foi embora assim que amanheceu, sem falar com ninguém”, contou uma fonte ao jornal Extra.

Apesar de o fim do relacionamento não ter sido confirmado por nenhum dos dois, Neymar envio um recado aos "faladores de plantão". Na manhã desta quarta-feira (10), o jogador surgiu cheio de deboche em seu perfil do Instagram. “Rá, rá, rá. Ri, ri, ri. Faladores de plantão… falador passa mal, hein? Cuidado, papai”, disparou ele, aos risos.





Novo relacionamento, já?

Ainda conforme a publicação do Extra, Neymar já teria até um novo affair: a influencer Brenda Pavanelli, que curtiu a cidade de Paris nos últimos dias na companhia de amigas e esteve na casa do brasileiro.



Brenda mora em São Paulo e tem mais de 90 mil seguidores no Instagram. Alguns internautas, inclusive, compararam a influencer com Bruna Marquezine, ex-namorada de Neymar Jr.

Fonte: Informações do Metrópoles.

