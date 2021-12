Da Redação

Após sumir durante 3 dias, Jô do Corinthians tem nude vazado

O atacante Jô, do Corinthians, voltou a causar após seu "desaparecimento" de três dias. Neste sábado (25), a coluna Fábia Oliveira, do portal Em Off, divulgou um nude do jogador. Na imagem, o atleta faz uma selfie no espelho de um banheiro.

Na foto, a cueca samba canção de Homer Simpson surge abaixada, a blusa levantada e toda a parte íntima em evidência. Veja:

Recentemente, Jô causou nas redes sociais ao desaparecer por três dias, bem na data em que renovaria os votos de 15 anos de casamento com Claudinha.

Três dias depois, ele reapareceu e postou uma nota se mostrando arrependido e dizendo estar solteiro. Pouco tempo depois, ele apagou o Storie. “Eu, Jô, errei com minha família mais uma vez! Decepcionei a mulher que sempre me ajudou a se levantar nos piores momentos da minha vida. Por isso que peço que não ataquem ela, e sim a mim que sou um otário por me deixar levar”, escreveu.

