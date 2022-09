Após sumiço, Luísa Sonza reaparece para falar de processo por racismo

Da Redação

O episódio aconteceu em 2018, mas o processo só se tornou público em 2020

A cantora Luísa Sonza reapareceu nesta segunda-feira (26) após quase 10 dias longe das redes sociais. Sonza está sendo processada por racismo pela vítima Isabel Macedo de Jesus, que pede R$ 10 mil de indenização após a artista ter supostamente agido de forma racista durante uma viagem a Fernando de Noronha.

O episódio aconteceu em 2018, mas o processo só se tornou público em 2020. Por meio das redes sociais, a cantora afirmou que pretende solicitar uma nova audiência judicial para “resolver amigavelmente o processo, acatando o valor pedido pela autora”.

Na ocasião, a cantora pediu um copo d’água para a vítima, pensando que se tratava de uma funcionária do local. A mulher, que é negra, não trabalhava no hotel e era uma hóspede, assim como Sonza.

Sonza reapareceu para pedir desculpas e adiar uma turnê nacional que estava prevista para começar em breve. “Gente, seguinte, tô sumida daqui porque tô resolvendo todo o caso com a Isabel. Tô procurando a melhor forma de resolver isso da maneira mais certa, correta e de acordo com os meus ideais. Quero dizer de antemão que é óbvio que eu quero vir aqui conversar com vocês, que eu quero pedir desculpas para vocês. Mas primeiro diretamente na Justiça e diretamente com a Isabel”, começou ela.

Ela continua na explicação. “Isso não é uma coisa que resolve rápido, eu tô tentando resolver isso da maneira mais rápida possível, mas a Justiça brasileira não é uma coisa de uma hora pra outra. Não posso falar com ela direto ainda. Tô focada nisso”.

Em seguida, a artista anunciou o adiamento de sua turnê Conto dos Dois Mundos, pois ela não conseguiu ensaiar e se preparar para o lançamento. “Mais uma vez, de antemão, desculpa por tudo. Mas eu preciso resolver isso da melhor maneira e essa maneira leva muito mais tempo do que só vir aqui na internet falar sobre isso. Eu quero realmente fazer a coisa certa e que seja de acordo com o que eu sempre falei e com o que eu sempre acreditei. Vou continuar sendo aliada [à causa], vou continuar acreditando cada vez mais e agora de uma maneira mais séria ainda e mais profunda”, finalizou.

Com informações do Isto É.

