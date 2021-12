Da Redação

Após show, Gusttavo Lima vai à academia e vira atração

O cantor Gusttavo Lima está realizando uma turnê e, na noite de quarta-feira (1º), passou por Rio Branco, capital do Acre. Após fazer a apresentação, o cantor decidiu malhar um pouquinho, então, foi para uma academia do município. Porém, ao chegar no local, se tornou a atração, sendo rodeado por fãs.

Uma das pessoas que estava no estabelecimento gravou o cantor e tirou sarro da situação. Nas imagens, enquanto o artista aparece na maior concentração durante um exercício para as pernas, o fã diz: “Vocês pagaram R$ 400 para ver o Gustavo no show, foi? Nossa! Eu vou ver de graça, então”.