Da Redação

Após ser expulsa do 'BBB22', Maria desabafa com fãs

Maria se pronunciou em suas redes sociais após ser expulsa do 'BBB22'. A cantora, que agrediu Natália com um balde durante o Jogo da Discórdia, afirmou que está bem e tentando entender como será essa nova vida após o reality show.

continua após publicidade .

“Bola para frente, vida que segue, e o jogo lá dentro também. Mas aqui fora minha vida continua, e eu espero poder continuar mostrando a Maria autêntica que eu fui lá dentro e que vocês fiquem sempre com a imagem positiva de tudo que eu fiz de bom. Erros acontecem, mas eu sei que eles não me definem. Se era essa a maior preocupação de vocês, estou ciente e estou lidando com isso”, afirmou.

A atriz ganhou um VT no dia em que foi desclassificada com seus momentos dentro do confinamento. Além disso, na festa da Líder, uma de suas músicas no projeto Poesia Acústica tocou no programa.

continua após publicidade .

O primeiro programa da TV Globo que receberá Maria após a expulsão do BBB22 também já foi definido. A atriz e Barbara Heck, última eliminada do reality show, estarão juntas no palco do Domingão. Além do bate-papo com o apresentador Luciano Huck, as sisters também responderão à perguntas feitas por artistas convidados como Marcelo Adnet, Juliana Paes, Flávia Alessandra, padre Fábio de Melo e João Vicente de Castro.

Com informações do Metrópoles.