Após ser dada como desaparecida, MC Pipokinha volta às redes; assista

Da Redação

MC Pipokinha reapareceu nas redes sociais, na tarde deste domingo (21/5), após ter sido dada como desaparecida por sua equipe. Nos stories do Instagram, a cantora apareceu saindo do avião e contou que estava voando e, por isso, não conseguia mexer no celular.

“Minhas pipoketes, que doideira. Obrigados a todos que estão preocupadas comigo, mas eu estou bem, estava no avião, não tinha como mexer no celular. Saí para ficar com um boy, precisava transar”, disse ela.

A funkeira explicou que saiu com um rapaz depois do show e desligou o celular. “Fui ficar com o cara e desliguei o celular, toda hora fica me mandando mensagem e o meu antigo número subiu o chip, toda hora tem gente me pedindo pix. Não estou mais com esse Whatsapp, estou com um novo número, eu também estava no avião, nem tinha como falar com as pessoas no Insta”, falou.Pipokinha agradeceu a preocupação dos fãs, mas os tranquilizou: “Obrigada a todo mundo que se preocupou comigo, que está mandando mensagem, gente, que loucura! Mas eu estava no avião e não tinha como mexer no celular”.

Assista:

Após causar burburinho na internet por seu suposto desaparecimento, Mc pipokinha aparece em seus Storys no Instagram explicando sobre o ocorrido. pic.twitter.com/y2V6uroWsc — PopTracks (@poptracks) May 21, 2023

Com informações Metrópoles.

