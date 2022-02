Da Redação

Após semana como líder, Jade Picon perde 200 mil seguidores

Após ter indicado o ator Arthur Aguiar ao paredão do 'BBB 22', Jade Picon, até a manhã desta terça (08), perdeu mais de 200 mil seguidores no Instagram. A influenciadora foi chamada pela internet de "cruel" e "vilã adolescente".

Repercutiu mal nas redes o fato de Jade, logo após ter vencido a prova do líder, ter garantido a Arthur que ele não seria indicado por ela. Na hora da votação, a influenciadora fez exatamente o contrário. Depois do vivo, o ator tentou se aproximar dela, que se justificou dizendo que queria colocar na berlinda somente integrantes do Camarote — o que acabou não acontecendo, já que no desempate a sister optou por indicar Lucas (Pipoca) ao invés de Maria (Camarote).

A comemoração de Jade ao ir para o quarto também chamou a atenção dos internautas: "Deus do céu, obrigada a mim mesma", a influenciadora disse.

Dentro da casa, Bárbara chamou Jade de "cruel". As duas estavam com Laís no Quarto do Líder, na noite desta segunda, conversando sobre eliminação quando a influenciadora derrubou o boneco de Arthur que estava na mesa. "Isso foi cruel", disse Bábara. Jade retrucou: "Eu quero que saia. Não quero que me vire um problema".

