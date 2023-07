Após seis anos de união, Ricky Martin se separa de Jwan Yosef

O cantor Ricky Martin está solteiro novamente. Nesta quinta-feira, 6, ele falou pela primeira vez sobre o fim do casamento com Jwan Yosef, com quem estava junto há seis anos. A separação foi anunciada pela revista People e trouxe um depoimento do artista sobre a separação.

“Decidimos terminar nosso casamento com amor, respeito e dignidade para nossos filhos e honrando o que vivemos como casal durante todos esses anos maravilhosos. Nosso maior desejo agora é continuar tendo uma dinâmica familiar saudável e uma relação centrada na paz e na amizade para dar continuidade à criação conjunta de nossos filhos, preservando o respeito e o amor que temos um pelo outro”, disse ele.

Eles tiveram dois filhos juntos: Lucia, que nasceu em 2018, e Renn, que nasceu em 2019. Ricky Martin também é pai de Matteo e Valentino, que nasceram em 2008.

Ricky e Jwan se conheceram em Londres, na Inglaterra, e continuaram o contato pelo Instagram em 2015. Seis meses depois, eles começaram a namorar. O noivado aconteceu em 2016 e o casamento foi em 2018.

Fonte: Revista Caras.



