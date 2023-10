Após se revelar 'submissa', Kelly Key fala sobre o marido e amor

A cantora Kelly Key compartilhou uma declaração diferenciada para o seu marido, o empresário angolano Mico Freitas. Nesta quarta-feira (11), a famosa publicou uma foto onde aparece recebendo um beijo do amado e falou sobre o que sente por ele. Ela já havia virado assunto recentemente depois que, também em um longo texto na rede social, contou aos fãs que é submissa ao companheiro. Saiba mais abaixo.

"O amor é uma linguagem universal que transcende qualquer distância ou diferença. Não importa as fronteiras que a vida coloca em nosso caminho, quando é verdadeiro, ele encontra uma maneira de florescer e crescer", disse. E continuou refletindo: "É incrível como o coração não entende de mapas, nem de limites geográficos. Ele só sabe bater mais forte quando encontramos alguém que toca a nossa alma, não importa de onde essa pessoa venha".

"Às vezes, o amor nos leva a cruzar oceanos, superar desafios e enfrentar adversidades, mas cada obstáculo só torna nossa história de amor mais profunda e valiosa. Então, nunca subestime o poder do amor, ele é capaz de mover montanhas e unir almas de todas as partes do mundo", finalizou falando sobre a importância até das dificuldades para se construir uma relação.

Submissa?

Também nas redes sociais, a cantora expôs o relacionamento que vive com o empresário milionário, Mico Freitas, e afirmou ser submissa a ele. Confira abaixo:

"Encontrei na submissão da minha relação um poderoso laço de união. E você? Hoje em dia, essa afirmação pode soar forte, não é mesmo? Com o tempo, a palavra ‘submissão’ pareceu se inclinar para um único lado, e afirmar que se é submisso muitas vezes causa controvérsias. Mas, espere um momento…", começou dizendo.

A loira então explicou melhor: "Num relacionamento sólido, a verdadeira essência reside na compreensão profunda de que submissão não se trata de controle autoritário, mas de uma entrega mútua, cheia de amor. Assim como os pilares de um império se sustentam firmes, a mulher abraça sua missão com determinação, enquanto o homem, da mesma forma, se entrega com submissão a um objetivo comum".

Kelly Key falou mais sobre o que pensa. "Nessa sinergia poderosa, submissão não é uma forma de diminuição ou degradação, mas uma expressão de respeito, confiança e valorização do papel do outro. Como parceiros, trabalham juntos para alcançar metas, sonhos e aspirações, construindo um legado duradouro", comentou.

"A mulher, com sua força e sensibilidade, lidera com sabedoria e graça, enquanto o homem, em sua submissão consciente, apoia, protege e incentiva sua companheira. Juntos, formam uma equipe invencível, estabelecendo um império familiar onde amor e confiança são os pilares fundamentais. Que possamos sempre compreender que a verdadeira essência do casal como um só reside na submissão mútua e na união de propósitos, criando não apenas um império familiar, mas também uma conexão poderosa e duradoura que transcende os limites do tempo", finalizou o pensamento.

