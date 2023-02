Após rumores, José Loreto se pronuncia sobre affair com Jade Picon

Da Redação

José Loreto (AgNews) e Jade Picon (Divulgação/Instagram)

As redes sociais e sites de fofoca estão em polvorosa com o rumor de que José Loreto e Jade Picon teriam ficado nos bastidores do carnaval na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Em uma conversa com o Gshow, o ator se pronunciou sobre os boatos.

Durante a entrevista, Loreto negou o possível affair com a jovem atriz. “Somos amigos. Quando se conversa com amigos, todo mundo já diz que beijou. Quero ser de verdade, não devo nada a ninguém”, disse ele.

Em outro momento, o artista rebateu mais rumores sobre a sua vida pessoal. “Não traí a Rafa. Nunca traí ninguém, ninguém sabe dos meus combinados nas minhas relações. Desculpa o desabafo. Estou solteiro”, declarou ele. O ator e a apresentadora Rafa Kalimann terminaram o relacionamento há poucas semanas.

Por fim, José Loreto refletiu sobre a atual fase da sua vida. “Estou com 38 anos, se tivesse 20, estaria beijando. Não estou nesse corre desenfreado, estou em outro rolê. Hoje estou com minha filha, ainda não é hora. Hora de sossegar o facho. Se eu estiver namorado, vou mostrar. Quando eu namorar, vou namorar. Aqui estou sem beber, sossegado”, declarou.





Fonte: Revista Caras.

