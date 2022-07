Após repercussão, Stênio Garcia defende mulher e ataca fãs; entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O fato ocorreu durante o programa "A Tarde é sua", de Sônia Abrão

Depois de ser retirado à força de uma entrevista pela esposa, Stênio Garcia, de 90 anos, utilizou as redes sociais para defender sua mulher, Marilene Saade, de 54.

continua após publicidade .

"Gente, por favor, a Marilene sempre cuidou de mim. Eu estou vivo aqui, com saúde, graças a ela. Eu queria que vocês parassem com isso porque tá me separando dela. É a pessoa que me protege, a pessoa que me resguarda", disse nos Stories do Instagram.



"Eu tô indignado com vocês, vocês não têm o direito de maltratar a Marilene como estão maltratando. Ela me trata muito bem. Vocês estão destruindo a relação de amor, isso que vocês fazendo", afirmou, exaltado. "Vocês estão sendo cruéis com a Marilene e comigo também! Ela me trata muito bem! Vocês são injustos", continuou o artista.

continua após publicidade .

Já na manhã desta quinta-feira (14), em Stories gravados ao lado da mulher, Stênio atacou as pessoas que estariam criticando Saade. Ela afirmou ter recebido centenas de mensagens em que era acusada de agressão e maus tratos ao marido.

"Quer saber? Eu quero que vocês se fod**. Não se metam na minha vida. A minha vida sou eu que vivo", disse o ator. Ele também ressaltou que "recebe muito carinho"

Repercussão

continua após publicidade .

O artista era entrevistado pelo jornalista e youtuber Marcos Bulques durante o lançamento de um livro escrito pela atriz Beth Goulart, na última terça-feira (12). A conversa foi interrompida por Marilene, que forçou a máscara de proteção no rosto do marido e disse "não pode pegar coronavírus".

Na sequência, a mulher diz que a reportagem "acabou", pede desculpa e leva Stênio embora.

Gente, a mulher do Stênio Garcia interrompendo a entrevista do nada e levando o homem arrastado. Tô passado! pic.twitter.com/oM08AanMJd — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) July 13, 2022

Siga o TNOnline no Google News