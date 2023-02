Após quase duas semanas na UTI, Sikêra Jr recebe alta

Da Redação

Ele foi diagnosticado com uma otite bacteriana severa

Sikêra Jr recebeu alta do hospital em Manaus, onde estava internado há cerca de duas semanas. O apresentador da RedeTV! passou grande parte da internação na UTI. A volta para casa foi anunciada por sua esposa, Laura Peixoto, com uma publicação no Instagram, neste domingo (26/2).

O apresentador da RedeTV! foi internado após retornar de uma viagem. “Por conta da descida do avião, aquela coisa toda que todo mundo já conhece, que muita gente fica com dor de ouvido, ele ficou com essa dor de ouvido e aí passou um tempo ele achou que ia melhorar e não melhorou”, explicou Laura.

Segundo a esposa do apresentador do Alerta Nacional, da RedeTV!, ele foi diagnosticado com uma otite bacteriana severa.

Aniversário

Na publicação em que anunciou a volta do marido para casa, Laura contou que precisou mudar os planos de comemoração de seu aniversário. Antes da internação, ela planejava uma festa, embalada pelo Carnaval, com show de Gilmelândia.

“Hoje, dia 26 de fevereiro, é o meu aniversário e tudo estava planejado diferente pra esse dia. Eu ainda não tinha mandado os convites, mas os abadás do CarnaLau já estavam prontos, as atrações já estavam contratadas a comando de Belle Freire, fora o presente que ganhei da minha amiga Gilmelândia, um show especial e particular pra mim e meus convidados”, contou.

