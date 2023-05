Após postar foto da filha no banho, Eliezer brinca: "Não puxou a mãe"

Da Redação

Viih Tube, Eliezer e a pequena Lua

A piada envolvendo a ex-BBB Viih Tube e sua aversão aos banhos não tem descanso. Ao responder uma caixinha de perguntas em seus stories no Instagram, o também ex-BBB Eliezer foi questionado por um seguidor sobre como é dar banho na primeira filha, a pequena Lua.

"É a parte mais gostosa do dia, porque a Lua não puxou a mãe e ama banho. Fica quietinha e com carinha de feliz", escreveu Eliezer brincando com a esposa.

Recentemente, a influenciadora falou sobre a falta de tempo e também brincou com a situação: "Quem quer acompanhar a nossa vida, compensa mais ver o dele do que o meu, ele posta tudo. Se eu não estou amamentando, estou dormindo, se eu não estou dormindo, estou gravando trabalho... Banho? Se eu já não gostava antes, agora então", brincou a nova mamãe do pedaço, que vem sendo muito elogiada nas redes sociais por compartilhar a "realidade sobre a maternidade".





Fonte: Revista Caras.

