Após polêmicas com Patrícia Poeta, Manoel Soares deixa a Globo

Manoel Soares está fora da Globo. A saída foi confirmada pela própria emissora, que divulgou nota informando que a apresentadora Patrícia Poeta estará de férias a partir de segunda-feira (3/7). Manoel Soares e Patrícia Poeta protagonizaram algumas polêmicas no programa "Encontro com Patrícia Poeta", o que gerava repercussão nas redes sociais. A apresentadora era questionada pela forma como tratava o colega de programa.

“O apresentador Manoel Soares, dos programas Encontro com Patrícia Poeta, da TV Globo, e do Papo de Segunda, do GNT, deixou a Globo nesta sexta-feira (30/6). Como a apresentadora Patrícia Poeta entra de férias na segunda-feira (3/7), até a sua volta o programa das manhãs da TV Globo será comandado por Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do time da atração”, diz a nota da Globo.

O comunicado acrescenta: “No dia 17 de julho, Patrícia Poeta retomará a apresentação do Encontro, que, depois de um ano no ar com o formato atual, trará novidades. Já o programa Papo de Segunda, do GNT, passará a ser liderado, a partir da semana que vem, por João Vicente de Castro”, encerrou.

Nas redes sociais, o apresentador publicou um vídeo e disse que a emissora foi um “ciclo que se encerrou”. Manoel pontuou ainda que está tudo bem e que não está “magoado” com nada. Ele não citou Patrícia Poeta.

“Eu tenho muitos amigos dentro da TV Globo e muitos amigos que vou levar para vida inteira. Esse não é o fim de nada, é apenas o início de um outro ciclo”, escreveu.

