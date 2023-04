Após polêmica, Patrícia Poeta apresenta sozinha o 'Encontro'

Da Redação

Patrícia Poeta

Patrícia Poeta foi alvo de críticas nas redes sociais por mais um dia. Após a polêmica envolvendo Manoel Soares nesta segunda-feira (3), a apresentadora apareceu no programa Encontro, desta terça-feira (4), sozinha. Sem um pedido de desculpas e nem mesmo citar o parceiro, ela recebeu diversos comentários negativos.

Visivelmente nervosa, a global abriu o programa com uma pauta policial sobre furtos de celulares. Na sequência, Poeta conversou com uma mulher da plateia sobre o tema e não fez qualquer referência ao que aconteceu na manhã anterior. Entenda abaixo.

Nas redes sociais, os telespectadores fizeram críticas contra a decisão da emissora. "Achei que no mínimo a Patrícia iria pedi desculpa dele no ao vivo. Preferiram não colocar ele hoje?", disse um. "A corda arrebenta sempre para o lado mais fraco", disse outro.





Entenda a polêmica

A 'falta' acontece após Patrícia Poeta ter interrompido a fala de Manoel e passar na frente dele, nesta segunda-feira (3), de forma muito brusca. O momento não foi bem visto pelos telespectadores e tornou os dois apresentadores um dos assuntos mais comentados do dia.

Via assessoria de imprensa, segundo o Metrópoles, Patrícia argumentou que estava tendo "dificuldade com uma nova tecnologia" e precisava de ajuda para "fazer acontecer". A jornalista informou que pediu desculpas ao colega pelo momento e afirmou que seria uma "acontecimento do ao vivo".





explicação

Desde o último dia 13 de março, Manoel Soares apresenta o "Papo de Segunda", do canal GNT. Ele substitui Fábio Porchat e Emicida no programa ao vivo que vai ao ar toda segunda-feira, das 22h30 à meia-noite.

No entanto, a produção é transmitida no Rio de Janeiro, enquanto o "Encontro" é feito em São Paulo. Como seria muito corrido para o jornalista fazer essa ponte área para estar nos estúdios da Globo, ele não apresenta o programa com Patrícia Poeta às terças-feiras.

