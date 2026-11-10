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POLÊMICA

Após polêmica no Teleton, Celso Portiolli nega posicionamento ideológico e ameaça processar críticos

Apresentador explicou que adotou uma postura mais incisiva no palco para transmitir urgência nas doações à AACD

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Após polêmica no Teleton, Celso Portiolli nega posicionamento ideológico e ameaça processar críticos
Autor A 29ª edição da maratona solidária terminou na madrugada do último domingo - Foto: Reprodução/SBT

O apresentador Celso Portiolli afirmou que vai processar criminalmente os internautas que o acusaram de demonstrar posicionamento político durante a transmissão do Teleton 2026. A declaração ocorre após a grande repercussão do tom firme adotado por ele no palco do SBT para pedir doações à Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD). O comunicador rebateu as alegações de que estaria defendendo um lado ideológico e explicou que sua postura foi apenas uma técnica de oratória focada em alavancar a arrecadação da campanha.

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Segundo Portiolli, houve uma preocupação real nos bastidores de que a maratona alcançasse apenas 22 milhões de reais, situação que foi agravada por instabilidades relatadas no sistema Pix. Diante do risco de a meta não ser atingida, o apresentador decidiu assumir a responsabilidade de impulsionar os números. Ele destacou que utilizou sua experiência com vendas na televisão para falar com determinação e passar um senso de urgência ao público. O animador também pontuou que os telespectadores estão acostumados a vê-lo sorrindo há mais de três décadas aos domingos e, por isso, acabaram confundindo sua veemência com irritação.

Sobre os desdobramentos legais, o contratado do SBT garantiu que não haverá tolerância para difamações. Ele revelou que sua equipe jurídica já notificou alguns criadores de conteúdo, que optaram por apagar os vídeos e publicar retratações. No entanto, Portiolli foi categórico ao afirmar que aqueles que inventaram falas e o associaram a vertentes políticas responderão na Justiça pelas falsas acusações.

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A 29ª edição da maratona solidária terminou na madrugada do último domingo, após mais de 26 horas de programação ininterrupta. Comandada por Celso Portiolli e Patrícia Abravanel, além de contar com a presença de diversos artistas, a campanha conseguiu superar as dificuldades e atingiu a meta de 30 milhões de reais. O valor arrecadado será destinado integralmente ao custeio de 230 mil atendimentos realizados pela AACD em todo o território nacional.

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