Após polêmica com base, Karen Bachini fala do batom de Virginia

Influencer de maquiagem Karen Bachini

O nome da influencer de maquiagem Karen Bachini foi comentado na manhã nesta terça-feira (18) por nova polêmica envolvendo Virginia Fonseca. Após criticar a base da WePink, marca de cosméticos da mulher do cantor Zé Felipe, a profissional fez um teste com o batom e fez novas reprovações.

No vídeo, Karen comentou sobre a consistência, disse que o batom é bem pigmentado e orientou os fãs a passarem apenas uma camada fina, por demorar a secar. "Bem grudentinho (...) Achei a cor bonita. Estou esperando secar. Salienta bastante as linhas finas", analisou ela. Ao final, ela deu o seu veredicto: "Não ficou belo", disse ela, que foi parar nos Trending Topics do Twitter como assunto de destaque do dia. As informações são da Revista Quem.

No Twitter, os fãs comentaram sobre a nova análise da influencer e dividiram opiniões. "A Karen não tem culpa se a Virginia pega as tintas guache da filha, coloca em um frasco da WePink e vende por 500 reais. Ela só está fazendo uma review super normal (trabalho dela) e vocês que fazem tempestade em copo d'água".

"Que preguiça dessa Karen Bachini, a guria só fala da Virgínia para ganhar ibope", disse outra, alfinetando. Veja:





