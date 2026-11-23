A influenciadora digital Isabelle Abreu, conhecida nas redes sociais como Xsbel, divulgou um comunicado oficial neste domingo (22) para esclarecer que não há informações oficiais sobre as circunstâncias da morte de seu noivo, Gabriel Félix, de 29 anos. Na nota, ela alertou que qualquer conteúdo em circulação sobre a causa do óbito é extraoficial e pediu que os seguidores não compartilhem notícias falsas, distorcidas ou sensacionalistas.

Segundo a criadora de conteúdo, os esclarecimentos serão prestados em momento oportuno e exclusivamente por meio de seus canais oficiais. Ela reforçou que declarações ou comunicados publicados fora de seu próprio perfil nas redes sociais não possuem validação e devem ser desconsiderados pelo público.

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Gabriel Félix morreu na noite de quinta-feira (19) após sofrer um mal súbito. De acordo com informações da agência Play9, responsável pelo gerenciamento de carreira do casal, o influenciador foi jogar futebol e passou mal. Ele chegou a receber socorro imediato, mas não resistiu. As causas do mal-estar ainda são desconhecidas.

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Ao anunciar o falecimento, Isabelle declarou que ainda tenta compreender o ocorrido e solicitou privacidade e orações para enfrentar o luto. O casal, que somava mais de 5 milhões de seguidores, tem uma filha, Amelie, nascida em outubro de 2023, a quem a influenciadora definiu em sua despedida como a parte mais bonita da história dos dois.

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Isabelle e Gabriel ganharam notoriedade na internet com vídeos de humor, além de produções sobre cultura nordestina, moda vintage, maternidade e rotina familiar. O pedido de casamento ocorreu em julho de 2025 e, na véspera da morte do influenciador, o casal havia publicado um registro durante uma aula de dança em Fortaleza ao lado da filha.