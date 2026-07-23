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ROLÊ ALEATÓRIO

Após meme de 'As Branquelas', Terry Crews e Vini Jr. aparecem juntos no RJ

Astro de Hollywood destacou carisma do jogador brasileiro durante passeio que movimentou as redes nesta quinta-feira

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.07.2026, 12:10:03 Editado em 23.07.2026, 12:09:58
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Após meme de 'As Branquelas', Terry Crews e Vini Jr. aparecem juntos no RJ
Autor Encontro inédito aconteceu nesta quinta-feira (23) - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O atacante Vinicius Jr. e o ator americano Terry Crews protagonizaram um encontro inédito nesta quinta-feira (23) no Cristo Redentor, principal ponto turístico do Rio de Janeiro (veja vídeo abaixo). A reunião entre as duas personalidades ocorre após a repercussão de uma dublagem feita por inteligência artificial que viralizou nas redes sociais durante a Copa do Mundo. No meme, o rosto de Vini Jr. foi inserido na clássica cena do filme As Branquelas em que o personagem de Crews canta no carro, enquanto o jogador norueguês Erling Haaland substitui o ator Marlon Wayans.

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A visita ao cartão-postal carioca também contou com a presença da influenciadora digital Virginia Fonseca, namorada do jogador. Esta foi a primeira vez que Virginia visitou o monumento, momento que fez questão de registrar em suas redes sociais com fotos ao lado do companheiro e do astro hollywoodiano. Crews, famoso no Brasil por produções como a série Todo Mundo Odeia o Chris, desembarcou no país na quarta-feira (22) para cumprir compromissos profissionais e aproveitou a agenda para realizar passeios pela capital fluminense.

Em publicação emocionante em suas redes sociais, Terry Crews não poupou elogios ao atleta brasileiro, chamando-o de "irmão" e destacando sua habilidade em campo e seu carisma pessoal. O ator declarou ser um grande fã do futebol do atacante e brincou sobre a empolgação do encontro, revelando que Vini Jr. chegou a pular em suas costas ao vê-lo. O jogador também compartilhou registros do momento e expressou sua gratidão pela oportunidade.

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Um post compartilhado por Terry Crews (@terrycrews)

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O passeio no Rio de Janeiro faz parte de uma sequência de compromissos e momentos de lazer do casal. Recentemente, Vini Jr. e Virginia Fonseca retornaram de uma viagem à Sardenha, na Itália, e oficializaram a retomada do namoro durante um evento promovido pela influenciadora. Desde então, os dois vêm sendo acompanhados de perto pelos fãs em aparições públicas pela cidade, que incluíram passeios de praia e encontros com amigos.

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