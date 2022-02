Da Redação

Após luta com Popó, Whindersson quer correr na Fórmula 1

Neste domingo (30), Whindersson Nunes e Acelino 'Popó' Freitas protagonizaram um evento de boxe em Balneário Camboriú (SC). A luta terminou em empate, embora o comediante tenha sido duramente atacado durante o embate e ficado ferido.

Agora, Whindersson quer um novo desafio. Após o evento deste domingo, Nunes foi ao twitter expressar seu novo desejo:





Após a luta com Popó, porém, com hematomas no rosto e o nariz ainda sangrando, o humorista afirmou:

"Meu pai ficava acordado pra assistir esse cara. Eu subi no ringue, meu pai depois também subiu no ringue, me abraçou, estava lá junto com a gente. Estou muito feliz."

"Estou orgulhoso de mim, da minha equipe. E o resultado disso. Porque eu sei que depois disso, muitas pessoas vão se inspirar pra lutar, vão andar pra frente, mesmo quando apanhar, vão andar pra frente, vão seguir em frente. Porque a vida é isso. Enfim, viver. Porque não é fácil viver nesse país, não."

