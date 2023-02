Após horas em trio elétrico, Anitta se disfarça para curtir Carnaval

Da Redação

Anitta surge disfarçada no meio da multidão em Salvador

A cantora Anitta (29) se apresentou em Salvador na noite de sexta-feira, 17, mas não foi só do trio elétrico que ela curtiu a folia na Bahia. A artista surgiu disfarçada no meio da multidão pelas ruas da cidade.

Nos Stories de seu Instagram, na madrugada deste sábado, 18, a poderosa mostrou que foi para o meio do povo usando um boné, shorts largo, abadá e chinelo. Nos vídeos, ela ainda aparece com uma máscara no queixo, se jogando na dança ao lado de amigos.

Em alguns registros, a cantora surgiu seguindo bloco, rebolando muito com uma amiga e até comendo milho. Antes de sair do hotel, Anitta brincou: "Ninguém vai saber que sou eu", disse ela, em inglês.

Confira Anitta curtindo o Carnaval no meio do povo em Salvador:

