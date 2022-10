Após Giovanna Ewbank, Iza diz que é demissexual; entenda o termo

Da Redação

A artista contou que é demissexual, assim como Giovanna Ewbank

Recentemente, a cantora IZA concedeu uma entrevista ao videocast "Quem pode, pod" e falou abertamente sobre sua sexualidade. A artista contou que é demissexual, assim como Giovanna Ewbank, que revelou ter a mesma orientação sexual durante o programa que apresenta ao lado de Fernanda Paes Leme.

“Demora muito para eu querer transar com alguém, acho que só se eu tiver muita conexão com a pessoa. Eu achei que era só um negócio de esponja, de: ‘Eu absorvo a energia das pessoas’. Eu transei uma vez, foi tranquilo, mas eu fiquei: ‘Meu Deus, eu fui violada, invadida’. Eu demorei para entender que não tinha nada a ver com o boy”, revelou a cantora.

O que é demissexual?

Demissexualidade é uma orientação sexual reconhecida em pessoas que são fisicamente incapazes de se sentir sexualmente atraídas por outra sem estabelecer uma forte conexão emocional com elas primeiro. O termo vem de estar "a meio caminho entre" sexual e assexual, diz a Asexual Visibility and Education Network.

O conceito é uma variação de assexualidade — nesse caso a pessoa não sente desejo algum por sexo — e vai além de apenas precisar gostar de uma pessoa antes de se sentir pronto para fazer sexo. Se você se identifica como demissexual, é extremamente difícil se sentir atraído por alguém sem ser amigo primeiro.

Giovanna Ewbank também é

Giovanna Ewbank também revelou ser demissexual e contou que, na vida, teve quatro parceiros antes do marido Bruno Gagliasso e explicou que só conseguiu se relacionar sexualmente com homens pelos quais nutria sentimentos. A demissexualidade tem relação com a atração sexual manifestada somente em casos de vínculo afetivo com outra pessoa.

"Tem que ter sentimento para transar com a pessoa — explicou ela no videocast, acrescentando: Meu sonho era sair transando, curtindo e... Aqui e ali e nossa! Foi ruim, foi bom. Não tenho muitas referências", disse.

