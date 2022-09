Após fim de dupla com Simaria, Simone está produzindo novo álbum

Da Redação

Marido da cantora Simone, Kaká Diniz deu spoilers sobre a carreira solo da sertaneja e revelou que a artista já começou a preparar o repertório de seus shows. Simone anunciou o fim da dupla com a irmã, Simaria, em agosto deste ano.

Para o podcast Poder do Network Cast, o esposo contou que Simone já está gravando suas primeiras músicas solos. “Ó… [A Simone] Tá com um repertório. Pra mim, ela já é a melhor cantora, mas, em números, ela vai se tornar a número um. Não vou medir esforços pra que isso aconteça. Talento ela tem, determinação ela tem, (…) não tenho dúvida alguma que Simone vai ser número um.”

Sobre o novo álbum, o empresário apenas apontou: “Simone já está produzindo novo álbum.”

Simone & Simaria comunicam fim da dupla nas redes sociais

As irmãs Simone & Simaria comunicaram no dia 18 de agosto o fim da dupla em comunicado oficial através de seus perfis no Instagram. De acordo com a nota, elas seguem carreira solo.

"Em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simaria comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas. As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo. Reiteramos que todos os compromissos de shows já contratados até a presente data serão pontualmente cumpridos por Simone", começa a nota.

