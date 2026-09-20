Após fã usar Bolsa Família em perfil adulto, Andressa Urach faz alerta: 'O meu conteúdo pode esperar'

A influenciadora Andressa Urach revelou ter pedido a um fã que cancelasse a assinatura de seu perfil de conteúdo adulto após descobrir que o homem utilizava o benefício social do Bolsa Família para pagar pelo acesso e comprar materiais extras. Preocupada com a situação, a modelo usou suas redes sociais para expor o caso, preservando a identidade do assinante, e fez um alerta aos seus seguidores sobre a necessidade de priorizar os gastos essenciais.

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De acordo com Urach, a descoberta gerou bastante apreensão, motivando-a a intervir diretamente. Ela relatou que orientou o assinante a interromper as compras em seu perfil de forma imediata, destacando que o dinheiro destinado à assistência básica não deve ser comprometido com entretenimento. A influenciadora ressaltou que, embora a venda de conteúdo adulto seja uma de suas fontes de renda, o consumo desse material só deve ocorrer quando o cliente possui condições financeiras para tal, sem prejudicar o próprio sustento.

Em seu desabafo, Andressa foi enfática ao afirmar que ninguém deve deixar de comprar comida, pagar contas ou cuidar das necessidades da própria família para consumir o que ela produz na internet. A modelo reforçou que, caso o seguidor precise escolher entre assinar seu conteúdo ou colocar alimento dentro de casa, a prioridade absoluta deve ser o bem-estar familiar, concluindo a mensagem com a afirmação de que o seu conteúdo pode esperar.