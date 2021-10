Da Redação

Após dizer que estava depressivo, Nego do Borel curte balada

Após "sumiço" na semana passada e em meio a afirmações sobre estar com depressão, Nego do Borel foi visto curtindo noitada no Rio de Janeiro, em balada que ocorreu no sábado (9).

O cantor foi visto saindo de uma festa chamada Esbórnia aos risos. Ele brincava e interagia com as pessoas.

Em vídeo recebido pelo colunista Leo Dias, é possível vê-lo animado. O cantor estava com amigos na festa, que reuniu apenas grandes personalidades do Rio com ingressos de R$1.300. O cantor foi visto indo embora às 9h deste domingo (11). Confira o vídeo.