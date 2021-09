Da Redação

Após divórcio, Andressa Urach anuncia volta à prostituição

Após anunciar que estava se divorciando de Thiago Lopes na semana passada, Andressa Urach, confirmou nesta quarta-feira (29), em conversa com a Revista Quem, que voltou a fazer programa. Em 7 de agosto, Dia dos Pais, ela e o então marido haviam anunciado que esperavam o primeiro filho juntos, León.



A modelo fez um post no Instagram em que aparece de top e biquíni cavado. "Aviso: a Imola voltou", escreveu ela. "Imola" é o nome que Andressa usava na época em que se prostituía. No post, ela ainda avisou que veria os fãs no Gruta Azul, nome de uma boate de entretenimento adulto em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Questionada pela reportagem de Quem se tinha, de fato, voltado à prostituição, Andressa confirmou. "Não quero falar sobre, mas é a verdade. Voltei, amor", respondeu a modelo, por WhatsApp, que negou ter abortado o bebê que espera. "Ele acha que eu tirei o neném e quer me internar. Mas eu não tirei, só estou voltando a trabalhar porque tenho contas pra pagar já que ele me deixou grávida", explicou.

Com informações: Revista Quem