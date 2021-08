Da Redação

Após desfile, internautas pedem para Huck reformar tanques

Na manhã desta terça-feira (10) ocorreu um desfile militar na Praça dos Três Poderes, no Distrito Federal. Mas, algo chamou a atenção das pessoas: o estado em que os veículos estavam.

continua após publicidade .

Por meio das redes socais, internautas reclamaram da quantidade de fumaça emitida pelos tanques e também pediram a ajuda do apresentador Luciano Huck para reformar os veículos. O apresentador tem um quadro no programa "Caldeirão do Huck", da TV Globo, chamado "Lata velha".

Desfile dos blindados das FA ao som da música tema de Lata Velha.

📽️ @pirescarol pic.twitter.com/OnTmcN1J8R continua após publicidade . August 10, 2021

Agora a gente sabe pq o Luciano Huck quer tanto ser presidente. Olha o tanto de LATA VELHA pra arrumar. pic.twitter.com/GDvlrId0fk — Fabris em TransPosição 🏳️‍⚧️ (@Fabris_mc) August 10, 2021

é pro Luciano Huck selecionar pro lata velha? https://t.co/fJ2WUZqKM2 — Joanna Maranhão (@Jujuca1987) August 10, 2021

Desfile



continua após publicidade .

O passagem das Forças Armadas com os blindados era para entregar ao presidente da República, Jair Bolsonaro, um convite para assistir o treinamento anual da Marinha em Formosa, Goiás.

Apesar do treinamento ocorrer todos os anos e os presidentes serem convidados para assistir, não houve outros casos de desfiles de equipamentos militares na Praça dos Três Poderes para a entrega de convite. O desfile gerou críticas de diversos políticos.

Com informações; IstoÉ.